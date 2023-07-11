В США нашли место жительства первобытных людей – что на это указывает

В США откопали место поселения первобытных людей: впечатляющие фото
В США археологи обнаружили место, где около 18 тысяч лет назад жили первобытные люди. В Новом Орлеане, который находится в северной Америке, ученые заметили следы крови животного на скребке, созданном человеком в древние времена.
Об этом сообщает Ancient Origins.
По словам археолога Патрика О'Грейди, за последние 11 лет ему удалось найти вещи, сохранившиеся в хорошем состоянии с давних времен. Он утверждает, что то, что древние вещи сохранились в хорошем состоянии, является настоящей магией.
"Дело не столько в том, что мы находим такие старые вещи, сколько в том, что мы имеем последовательные результаты. За последние 11 лет мы постоянно находим что-то, что сохранилось во времени промежутком 7000 до 18 000 лет. И это магия", — утверждает главный археолог и автор исследования Патрик О'Грейди.
Исследователи отметили, что кровь животного, которое они обнаружили на необычном доисторическом документе, могла принадлежать Bison antiquus. Речь идет о предке современного буйвола, который жил в период плейстоцена, но его уже давно нет в этом мире.
По словам исследователей, это уже далеко не первая вещь, найденная в этой местности. К примеру, еще в 2012 году под пеплом от извержения вулкана с горы Сент-Хеленс, которое произошло около 15 тысяч лет назад, ученые обнаружили остатки зубов верблюда.
Также исследователи обнаружили там два агатовых скребка оранжевого цвета. Один из них, где остались следы крови бизона, исследователи обнаружили в 2012 году, а другой скребок ученые обнаружили в 2015 году, когда его похоронили глубоко в пепле.
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