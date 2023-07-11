В США нашли место жительства первобытных людей – что на это указывает

Место древнейшего поселения первобытных людей в США. Фото: Ancient Origins

В США археологи обнаружили место, где около 18 тысяч лет назад жили первобытные люди. В Новом Орлеане, который находится в северной Америке, ученые заметили следы крови животного на скребке, созданном человеком в древние времена.

Об этом сообщает Ancient Origins.

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По словам археолога Патрика О'Грейди, за последние 11 лет ему удалось найти вещи, сохранившиеся в хорошем состоянии с давних времен. Он утверждает, что то, что древние вещи сохранились в хорошем состоянии, является настоящей магией.

"Дело не столько в том, что мы находим такие старые вещи, сколько в том, что мы имеем последовательные результаты. За последние 11 лет мы постоянно находим что-то, что сохранилось во времени промежутком 7000 до 18 000 лет. И это магия", — утверждает главный археолог и автор исследования Патрик О'Грейди.

Археологические раскопки в США. Фото: Freepik

Исследователи отметили, что кровь животного, которое они обнаружили на необычном доисторическом документе, могла принадлежать Bison antiquus. Речь идет о предке современного буйвола, который жил в период плейстоцена, но его уже давно нет в этом мире.

По словам исследователей, это уже далеко не первая вещь, найденная в этой местности. К примеру, еще в 2012 году под пеплом от извержения вулкана с горы Сент-Хеленс, которое произошло около 15 тысяч лет назад, ученые обнаружили остатки зубов верблюда.

Эмаль верблюда, найденная в США. Фото: Ancient Origins

Также исследователи обнаружили там два агатовых скребка оранжевого цвета. Один из них, где остались следы крови бизона, исследователи обнаружили в 2012 году, а другой скребок ученые обнаружили в 2015 году, когда его похоронили глубоко в пепле.

Скребок, обнаруженный археологами в США. Фото: Ancient Origins

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