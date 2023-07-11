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У США відкопали місце поселення первісних людей: вражаючі фото

11 липня 2023 20:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
У США знайшли місце проживання первісних людей – що на це вказує
Місце найдавнішого поселення первісних людей в США. Фото: Ancient Origins
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

У США археологи виявили місце, де близько 18 тисяч років тому жили первісні люди. У Новому Орлеані, який знаходиться в північній Америці, вчені помітили сліди крові тварини на скребку, який створила людина в давні часи.

Про це повідомляє Ancient Origins.

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За словами археолога Патріка О’Грейді, за останні 11 років йому вдалося знайти речі, які збереглися в гарному стані з періоду давніх часів. Він стверджує, що те, що давні речі збереглися в хорошому стані, є справжньою магією.

"Справа не стільки в тому, що ми знаходимо такі старі речі, скільки в тому, що ми маємо послідовні результати. Протягом останніх 11 років ми постійно знаходимо щось, що збереглося у часі проміжком 7000 до 18 000 років. І це магія", — стверджує головний археолог та автор дослідження Патрік О’Грейді.

Археологические раскопки
Археологічні розкопки в США. Фото: Freepik

Дослідники зазначили, що кров тварини, яку вони знайшли на незвичайному доісторичному документі, могла належати Bison antiquus. Мова йде про предка сучасного буйвола, який жив у період плейстоцену, але його вже давно немає на цьому світі.

За словами дослідників, це вже далеко не перша річ, яка була знайдена в цій місцевості. Наприклад, ще у 2012 році під попелом від виверження вулкану з гори Сент-Хеленс, яке сталося близько 15 тисяч років тому, вчені виявили залишки зубів верблюда.

Емаль вербрюда, знайдена в США
Емаль верблюда, знайдена в США. Фото: Ancient Origins

Також дослідники знайшли там два агатові скребки помаранчевого кольору. Один з них, де залишилися сліди крові бізона, дослідники знайшли у 2012 році, а інший скребок вчені знайшли у 2015 році, коли його поховали глибоко в попелі. 

Скребок, знайдений у США
Скребок, знайдений археологами в США. Фото: Ancient Origins

Нагадаємо, ми писали про те, що у Помпеях археологи знайшли стародавню фреску, яка нагадує піцу. 

Раніше ми розповідали про те, що у Норвегії дослідники виявили справжні скарби вікінгів. 

Також ми повідомляли про те, що на території Мексики дослідники виявили давні поховальні кургани.

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