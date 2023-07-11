У США знайшли місце проживання первісних людей – що на це вказує

У США відкопали місце поселення первісних людей: вражаючі фото
У США археологи виявили місце, де близько 18 тисяч років тому жили первісні люди. У Новому Орлеані, який знаходиться в північній Америці, вчені помітили сліди крові тварини на скребку, який створила людина в давні часи.
Про це повідомляє Ancient Origins.
За словами археолога Патріка О’Грейді, за останні 11 років йому вдалося знайти речі, які збереглися в гарному стані з періоду давніх часів. Він стверджує, що те, що давні речі збереглися в хорошому стані, є справжньою магією.
"Справа не стільки в тому, що ми знаходимо такі старі речі, скільки в тому, що ми маємо послідовні результати. Протягом останніх 11 років ми постійно знаходимо щось, що збереглося у часі проміжком 7000 до 18 000 років. І це магія", — стверджує головний археолог та автор дослідження Патрік О’Грейді.
Дослідники зазначили, що кров тварини, яку вони знайшли на незвичайному доісторичному документі, могла належати Bison antiquus. Мова йде про предка сучасного буйвола, який жив у період плейстоцену, але його вже давно немає на цьому світі.
За словами дослідників, це вже далеко не перша річ, яка була знайдена в цій місцевості. Наприклад, ще у 2012 році під попелом від виверження вулкану з гори Сент-Хеленс, яке сталося близько 15 тисяч років тому, вчені виявили залишки зубів верблюда.
Також дослідники знайшли там два агатові скребки помаранчевого кольору. Один з них, де залишилися сліди крові бізона, дослідники знайшли у 2012 році, а інший скребок вчені знайшли у 2015 році, коли його поховали глибоко в попелі.
Нагадаємо, ми писали про те, що у Помпеях археологи знайшли стародавню фреску, яка нагадує піцу.
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