В США задержали тысячи авиарейсов из-за технического сбоя в работе Southwest

Пассажирский самолет авиакомпании Southwest Airlines. Фото: REUTERS/Jim Vondruska

В США задержали тысячи авиарейсов. Это произошло после того, как компания Southwest Airlines была вынуждена временно прекратить все полеты из-за "технического сбоя".

Об этом сообщает BBC News.

Читайте также:

В США задержали более 5400 авиарейсов

Авиакомпания заявила, что будет работать над тем, чтобы разместить пассажиров, которым помешала одночасовая задержка рейсов по всей стране.

Flight Aware сообщает, что вчера, 18 апреля, было задержано более 5400 рейсов за пределы США и еще более 100 были отменены.

"Southwest Airlines столкнулась с технической проблемой в одной из своих внутренних систем", — говорится в сообщении FAA.

В ведомстве добавили, что все вылеты были приостановлены по просьбе авиакомпании, пока перевозчик из Далласа решал проблему.

"Пауза была отменена, и полеты были возобновлены", — заявили в FAA.

В социальных сетях представители авиакомпании попросили пассажиров обращаться к ним за помощью и пытались заверить их, что компания работает над решением проблемы.

Авиакомпания Southwest Airlines оказалась под ударом после того, как "недостаток персонала" во время рождественских праздников привел к отмене 16 700 рейсов и нарушил планы путешествий двух миллионов клиентов.

Напомним, 14 марта, в аэропорту "Штефан чел Маре" румынского города Сучава на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета лоукостера Wizz Air.

Также мы писали, что Украина получит от Канады конфискованный в России самолет Ан-124 "Руслан". Это будет осуществлено в рамках новых санкций против предприятий РФ.

Добавим, крупнейший украинский самолет "Мрия", уничтоженный в результате боевых действий, будет восстановлен. К его реконструкции привлечено все мировое сообщество. С учетом новейших технологий в авиастроительстве новая "Мрия" будет значительно лучше, современнее, легче и будет перевозить еще больше грузов. Она точно не будет меньше и будет оставаться крупнейшим самолетом в мире.