У США затримали тисячі авіарейсів через технічний збій в роботі Southwest

Пасажирський літак авіакомпанії Southwest Airlines. Фото: REUTERS/Jim Vondruska

У Сполучених Штатах Америки затримали тисячі авіарейсів. Це відбулося після того, як компанія Southwest Airlines була змушена тимчасово припинити всі польоти через "технічний збій".

Про це повідомляє BBC News.

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Авіакомпанія заявила, що працюватиме над тим, щоб розмістити пасажирів, яким завадила одногодинна затримка рейсів по всій країні.

Flight Aware повідомляє, що вчора, 18 квітня, було затримано понад 5400 рейсів за межі США та ще понад 100 були скасовані.

"Southwest Airlines зіткнулася з технічною проблемою в одній зі своїх внутрішніх систем", — йдеться в повідомленні FAA.

У відомстві додали, що всі вильоти були призупинені на прохання авіакомпанії, поки перевізник з Далласа вирішував проблему.

"Пауза була скасована, і польоти було відновлено", — заявили в FAA.

У соціальних мережах представники авіакомпанії попросили пасажирів звертатися безпосередньо до них за допомогою і намагалися запевнити їх, що компанія працює над вирішенням проблеми.

Авіакомпанія Southwest Airlines опинилася під ударом після того, як "нестача персоналу" під час різдвяних свят призвела до скасування 16 700 рейсів і порушила плани подорожей двох мільйонів клієнтів.

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