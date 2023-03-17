В США сошли с рельсов два поезда: подробности инцидента

Последствия инцидента в штате Вашингтон

В четверг, 16 марта, в штатах Аризона и Вашингтон, США,, сошли с рельсов два поезда. В результате инцидента никто не пострадал, один из поездов разлил дизельное топливо.

Об этом сообщает Associated Press.

Подробности аварии

Авария с поездом в Вашингтоне произошла недалеко от залива Падилья. В результате инцидента разлилось около 19 тонн топлива, отмечают в Департаменте экологии штата.

По словам местных чиновников, нет признаков того, что разлив достиг воды или повлиял на любую дикую природу.

В то же время издание пишет, что вблизи Калифорнии и Невады в западной Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший кукурузный сироп. Восемь вагонов перевернулись и заблокировали главный путь.

Пока причины обоих инцидентов устанавливают.

Напомним, в ночь на 1 марта, в Греции произошло столкновение пассажирского и грузового поезда. Погибли 57 человек, еще 85 пострадали. Пассажирский поезд перевозил сотни людей, в том числе многие студенты университета, возвращавшиеся домой с каникул.

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис объявил о своей отставке в связи с масштабной аварией на железной дороге, в результате которой погибли десятки человек.

Фото: Associated Press