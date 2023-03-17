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У США зійшли з рейок два потяги: подробиці інциденту

17 березня 2023 08:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки інциденту у штаті Вашингтон
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У четвер, 16 березня, у штатах Арізона та Вашингтон, США, зійшли з рейок два потяги. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, один із потягів розлив дизельне пальне.

Про це повідомляє Associated Press.

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Подробиці аварії

Аварія з потягом у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. У результаті інциденту розлилося майже 19 тонн пального, зазначають у Департаменті екології штату. 

За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.

Водночас видання пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.

Наразі причини обох інцидентів встановлюють. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 57 людей, ще 85 постраждали. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, зокрема багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.

Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку у зв’язку із масштабною аварією на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей.

Фото: Associated Press

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