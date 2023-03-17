У США зійшли з рейок два потяги: подробиці інциденту
У четвер, 16 березня, у штатах Арізона та Вашингтон, США, зійшли з рейок два потяги. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, один із потягів розлив дизельне пальне.
Про це повідомляє Associated Press.
-
Польща домовилася про закупівлю у США 800 протитанкових ракет Hellfire
-
Росія вилучила з Чорного моря уламки американського дрона, — ЗМІ
-
Як обрати джинси на широкі бедра: поради від ChatGPT
-
У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі
-
На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри
-
"Нова пошта" назвала дату відкриття першого офісу у Литві
-
Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести
-
"Величезний удар для "Арсеналу": Артета роздратувався через "виліт" з Ліги Європи
-
У НБУ оцінили серйозність інфляції в Україні: які прогнози
-
"Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті
Подробиці аварії
Аварія з потягом у Вашингтоні сталася неподалік затоки Паділья. У результаті інциденту розлилося майже 19 тонн пального, зазначають у Департаменті екології штату.
За словами місцевих посадовців, немає ознак того, що розлив досяг води або вплинув на будь-яку дику природу.
Водночас видання пише, що поблизу Каліфорнії та Невади, що в західній Арізоні, зійшов з рейок потяг, який перевозив кукурудзяний сироп. Вісім вагонів перекинулися та заблокували головну колію.
Наразі причини обох інцидентів встановлюють.
Нагадаємо, у ніч проти 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 57 людей, ще 85 постраждали. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, зокрема багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.
Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку у зв’язку із масштабною аварією на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей.
Фото: Associated Press