В Судане прогремел мощный взрыв возле дворца президента: что известно

Взрыв в Судане. Фото: скриншот

В субботу, 26 августа в столице Судана, Хартуме, произошёл масштабный взрыв около главной военной базы и резиденции президента. В небо взметнулась гигантская столбящаяся вверх стена пламени.

Об этом сообщает "Аль-Джазира".

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Сообщается, что события разворачиваются рядом со складом, где хранятся боеприпасы. По словам источников внутри вооружённых сил Судана, истоком разрушения стало возгорание на территории, где хранилось авиационное топливо, в аэропортовой зоне.

Стоит подчеркнуть, что это происшествие случилось на фоне постоянных артиллерийских действий и воздушных операций суданской армии против некоторых целей Сил оперативного реагирования в городском центре. Отдельные мощные взрывы также зафиксированы на северных окраинах Хартума и в Омдурмане, где отмечены человеческие потери и раненые.

Согласно данным Asharq News, суданская армия нанесла удары по территориям, управляемым Силами оперативного реагирования возле президентской резиденции и рядом со столичным аэродромом. Ответной мерой со стороны спецподразделений стал обстрел позиций, предположительно принадлежащих вооруженным формированиям Судана.

Напомним, что бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок предупредил, что конфликт в его стране может оказаться хуже, чем в Сирии и Ливии. По его словам, бои между регулярной армией и военизированными Силами скорой поддержки (RSF) станут "кошмаром для мира", если они будут продолжаться.