Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Судані пролунав потужний вибух біля палацу президента: що відомо arrow

У Судані пролунав потужний вибух біля палацу президента: що відомо

26 серпня 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Судані пролунав потужний вибух біля палацу президента: що відомо
Вибух у Судані. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 26 серпня у столиці Судану, Хартумі, стався масштабний вибух біля головної військової бази та резиденції президента. У небо злетіла гігантська стіна полум'я, що стовпилася вгору.

Про це повідомляє "Аль-Джазіра".

Читайте також:

Що відомо про вибух у Судані

Повідомляється, що події розгортаються поряд зі складом, де зберігаються боєприпаси. За словами джерел усередині збройних сил Судану, початком руйнування стало спалах на території, де зберігалося авіаційне паливо, в аеропортовій зоні.

Варто наголосити, що ця подія сталася на тлі постійних артилерійських дій та повітряних операцій суданської армії проти деяких цілей Сил оперативного реагування у міському центрі. Окремі потужні вибухи також зафіксовані на північних околицях Хартума та в Омдурмані, де відмічені людські втрати та поранені.

За даними Asharq News, суданська армія завдала ударів по територіях, керованих Силами оперативного реагування біля президентської резиденції та поряд зі столичним аеродромом. Відповідним заходом з боку спецпідрозділів став обстріл позицій, які, ймовірно, належать збройним формуванням Судану.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може виявитися гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для миру", якщо вони продовжуватимуться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Бабка надвоє ворожила: які шанси в Арестовича лідирувати на виборах

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз