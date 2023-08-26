У Судані пролунав потужний вибух біля палацу президента: що відомо

Вибух у Судані. Фото: скриншот

У суботу, 26 серпня у столиці Судану, Хартумі, стався масштабний вибух біля головної військової бази та резиденції президента. У небо злетіла гігантська стіна полум'я, що стовпилася вгору.

Про це повідомляє "Аль-Джазіра".

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Повідомляється, що події розгортаються поряд зі складом, де зберігаються боєприпаси. За словами джерел усередині збройних сил Судану, початком руйнування стало спалах на території, де зберігалося авіаційне паливо, в аеропортовій зоні.

Варто наголосити, що ця подія сталася на тлі постійних артилерійських дій та повітряних операцій суданської армії проти деяких цілей Сил оперативного реагування у міському центрі. Окремі потужні вибухи також зафіксовані на північних околицях Хартума та в Омдурмані, де відмічені людські втрати та поранені.

За даними Asharq News, суданська армія завдала ударів по територіях, керованих Силами оперативного реагування біля президентської резиденції та поряд зі столичним аеродромом. Відповідним заходом з боку спецпідрозділів став обстріл позицій, які, ймовірно, належать збройним формуванням Судану.

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдок попередив, що конфлікт у його країні може виявитися гіршим, ніж у Сирії та Лівії. За його словами, бої між регулярною армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF) стануть "кошмаром для миру", якщо вони продовжуватимуться.