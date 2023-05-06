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В Свердловской области РФ горят склады с порохом

6 мая 2023 22:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Свердловской области РФ горят склады с порохом
Пожар на складах с порохом в России 6 мая. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 6 мая, в результате лесного пожара в поселке Первомайский Свердловской области России загорелись склады с порохом. Власти региона эвакуировали жителей населенного пункта.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно

По информации Ural Mash, серия взрывов в Первомайском началась из скандальной оружейной компании.

Одно из хранилищ, принадлежащее "Гефесту М", уже взрывалось в Реже в январе 2022 года: тогда погиб один человек, еще нескольких ранило. Сегодня из-за распространения лесного пожара огонь дошел до контейнеров с порохом.

Информации о пострадавших пока нет. Склады тушат около полусотни спасателей, чтобы цепочка взрывов не продлилась: под угрозой еще 18 строений, в каждом из которых хранится по 20 тонн пороха.

Власти эвакуировали жителей поселка Первомайский. Отмечается, что россияне уезжают автобусами и личным транспортом.

Также в Режевском округе под Екатеринбургом, где горят склады, власть ввела режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, 5 мая в Краснодарском крае снова горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

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