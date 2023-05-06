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У Свердловській області РФ горять склади з порохом

6 травня 2023 22:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Свердловській області РФ горять склади з порохом
Пожежа на складах з порохом в Росії 6 травня. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 6 травня, внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловської області Росії загорілися склади з порохом. Влада регіону евакуювала жителів населеного пункту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо

За інформацією Ural Mash, серія вибухів у Первомайському розпочалася зі складу скандальної збройової компанії.

Одне зі сховищ, що належить "Гефест М", уже вибухало в Режі у січні 2022 року: тоді загинула одна людина, ще кількох поранило. Сьогодні через розповсюдження лісової пожежі вогонь дійшов до їхніх контейнерів із порохом.

Інформації про постраждалих наразі немає. Склади гасять близько пів сотні рятувальників, щоб ланцюжок вибухів не продовжився: під загрозою ще 18 споруд, у кожній із яких зберігається по 20 тонн пороху.

Влада евакуювала мешканців селища Первомайський. Зазначається, що росіяни виїжджають автобусами та особистим транспортом.

Також у Режівському окрузі під Єкатеринбургом, де горять склади, влада ввела режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 5 травня у Краснодарському краї знову горів Ільський нафтопереробний завод. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

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