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В Таиланде оппозиция берет на себя решительное лидерство на общенациональных выборах

15 мая 2023 08:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Таиланде оппозиция берет на себя решительное лидерство на общенациональных выборах
Выборы в Таиланде. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На воскресных общенациональных выборах в Таиланде оппозиционные партии одержали победу, выразив яркий протест против правления консервативных клик, поддерживаемых военным режимом после переворота 2014 года. Прогрессивная партия "Движение вперед" ожидает получить 149 мест, тогда как популистская партия "Пхеу Тай" займет второе место с 138 местами.

Об этом пишет CNN.

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"Рано утром в понедельник лидер "Движения вперед" Пита Лимджароенрат, который набрал широкую поддержку молодежи в социальных сетях, заявил о своей готовности взять на себя руководство страной. "Мы верим, что Таиланд может стать лучше, и мы можем добиться перемен, начиная сегодня... Наша мечта и надежда просты и понятны, и независимо от того, согласны вы со мной или нет, я буду вашим премьер-министром. И независимо от того, за меня проголосовали или нет, я буду служить вам", — сказал он.

Хотя неофициальные результаты явно осуждают правящий военный режим и создают сценарий для возможно драматической борьбы за формирование правительства, неясно, кто именно придет к власти. Военные установили систему, гарантирующую им огромное влияние на выборы премьер-министра, даже если они проиграют в голосовании.

Для выбора следующего премьер-министра и формирования правительства партии или коалиции должны получить большинство в обеих палатах парламента, состоящих из 750 мест. Однако согласно конституции, утвержденной военными, 250 мест в верхней палате (сенате) полностью занимают военные представители, что означает, что они вероятно проголосуют за приверженца военного режима.

Напомним, что на выборах президента Турции, к 7 утра 15 мая, было обработано 98,55% голосов. Во время текущих президентских выборов в Турции лидирующую позицию занимает действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого на данный момент 49,34% голосов.

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