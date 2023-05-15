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Выборы в Турции: подсчитаны почти все голоса

15 мая 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Выборы в Турции: подсчитаны почти все голоса
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На выборах президента Турции, к 7 утра 15 мая, было обработано 98,55% голосов. Во время текущих президентских выборов в Турции лидирующую позицию занимает действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого на данный момент 49,34% голосов.

Об этом пишет Anadolu.

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Главный соперник Эрдогана, Кемаль Кылычдароглу, набрал 45,00% голосов, в то время как кандидат от правого Альянса предков Синан Оган получил поддержку 5,23% избирателей.

Выборы отметились высокой явкой, которая составила 88,84%. Если сегодня ни один из кандидатов не сможет преодолеть порог в 50% плюс один голос, то 28 мая пройдет второй тур выборов.

Все избирательные участки были закрыты в 17:00 в воскресенье, 14 мая, и запрет на публикацию результатов обработки голосов был снят в 18:30, хотя изначально планировалось поддерживать его до 21:00.

Стоит отметить, что, по данным одного из последних опросов, Эрдоган отставал в поддержке избирателей от Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов.

Тем не менее Эрдоган уже заявил, что готов мирно передать власть в случае своего поражения на этих выборах.

Эрдоган встретился с избирателями в Анкаре

В конце дня выборов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с избирателями в Анкаре, где он выразил удовлетворение высоким уровнем явки на этих выборах, считая ее одной из самых значимых в истории страны. Он подчеркнул, что активное участие граждан в процессе голосования свидетельствует о силе демократии и гражданского долга.

По окончании своей речи, Эрдоган присоединился к своим поклонникам и исполнил песню, что добавило некоторую атмосферу праздника к мероприятию. Это демонстрирует президентскую близость и связь с его сторонниками, подчеркивая их взаимодействие и поддержку.

Напомним, ранее главный соперник главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", якобы разоблаченными в Турции.

Также ранее Кемаль Киличдароглу пообещал восстановить демократию в Турции в случае победы на выборах.

 

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