В Турции идет подсчет голосов на выборах президента: кто лидирует

Голосование на президентских выборах в Турции 14 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Сегодня, 14 мая, в Турции прошли президентские выборы. В настоящее время продолжается подсчет голосов. Окончательные результаты, как ожидается, будут объявлены в 21:00.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

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Промежуточные результаты голосования

Согласно подсчетам ЦИК (21,3%), действующий президент получил 55,03% голосов, у его главного оппонента – Кемаля Киличдароглу – 39%.

Как происходило голосование

Следует отметить, что граждане выбирали президента, который должен править страной в ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента. Избирателям было выдано 2 бюллетеня: за президента и депутатов.

В голосовании на зарубежных участках могли участвовать более 3,4 млн человек. Для них были сформированы избирательные комиссии в 73 странах и 156 иностранных представительствах.

Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на выборах 14 мая 2023 года. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO via REUTERS

Всего в стране было установлено 191 885 урн для голосования. В Турции и за рубежом проголосовали более 64,1 миллиона избирателей. Около 4,9 миллиона человек голосовали впервые.

По данным турецких СМИ, на этих выборах зафиксирована рекордная явка – 93,6% избирателей.

Кто баллотировался в президенты

Всего на должность главы Турции претендовали четыре кандидата.

Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент Турции;

Мухаррем Индже, лидер Партии "Родина", кандидат в президенты 2018;

Синан Оган, бывший член парламента от MHP (2011—2015) (баллотируется как самовыдвиженец)

Кемаль Килидароглу, лидер Республиканской народной партии и лидер оппозиции; кандидат от шестипартийного блока "Национальный альянс"

Индже 11 мая объявил о снятии своей кандидатуры.

Кандидаты в президенты Турции. Фото: REUTERS/Emilie Madi

Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана — 74-летний Кемаль Киличдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию — старейшую в Турции, лидером которой был и основатель современной Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Напомним, ранее главный соперник главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", якобы разоблаченными в Турции.

Также ранее Кемаль Киличдароглу пообещал восстановить демократию в Турции в случае победы на выборах.