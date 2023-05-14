У Туреччині триває підрахунок голосів на виборах президента: хто лідирує

Голосування на президентських виборах у Туреччині 14 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Sertac Kayar

Сьогодні, 14 травня, у Туреччині відбулися президентські вибори. Наразі триває підрахунок голосів. Остаточні результати, як очікується, будуть оголошені о 21 годині.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Проміжні результати голосування

Згідно з підрахунками ЦВК (21,3%), чинний президент отримав 55,03% голосів, у його головного опонента — Кемаля Киличдароглу — 39%.

Як відбувалося голосування

Варто зазначити, що громадяни обирали президента, який має правити країною в найближчі п'ять років, а також 600 депутатів парламенту. Виборцям було видано 2 бюлетені: за президента та депутатів.

У голосуванні на закордонних дільницях могли брати участь понад 3,4 млн осіб. Для них були сформовані виборчі комісії у 73 країнах та 156 іноземних представництвах.

Реджеп Тайїп Ердоган проголосував на виборах 14 травня 2023 року. Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO via REUTERS

Загалом у країні було встановлено 191 885 урн для голосування. У Туреччині та за кордоном проголосували понад 64,1 мільйона виборців. Близько 4,9 мільйона людей голосували вперше.

За даними турецьких ЗМІ, на цих виборах зафіксована рекордна явка – 93,6% виборців.

Хто балотувався у президенти

Всього на посаду голови Туреччини претендували чотири кандидати.

Реджеп Тайїп Ердоган, чинний президент Туреччини;

Мухаррем Індже, лідер Партії Батьківщина, кандидат у президенти 2018 року;

Сінан Оган, колишній член парламенту від MHP (2011—2015) (балотується як самовисуванець)

Кемаль Кілічдароглу, лідер Республіканської народної партії та лідер опозиції; кандидат від шестипартійного блоку "Національний альянс".

Індже 11 травня оголосив про зняття своєї кандидатури.

Кандидати у президенти Туреччини. Фото: REUTERS/Emilie Madi

Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана – 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію - найстарішу у Туреччині, лідером якої був і засновник сучасної Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.

Нагадаємо, раніше головний суперник глави Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори. За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", які були нібито викриті в Туреччині.

Також раніше Кемаль Киличдароглу пообіцяв відновити демократію у Туреччині у разі його перемоги на виборах.