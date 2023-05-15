Вибори у Туреччині: підраховані майже всі голоси

Реджеп Тайіп Ердоган та Кемаль Киличдароглу. Фото: колаж Новини.LIVE

На виборах президента Туреччини, до 7 ранку 15 травня, було опрацьовано 98,55% голосів. Під час поточних президентських виборів у Туреччині лідируючу позицію займає чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган, у якого на цей час 49,34% голосів.

Про це пише Anadolu.

Читайте також:

Вибори у Туреччині

Головний суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу набрав 45,00% голосів, тоді як кандидат від правого Альянсу предків Сінан Оган отримав підтримку 5,23% виборців.

Вибори відзначилися високою явкою, яка становила 88,84%. Якщо сьогодні жоден із кандидатів не зможе подолати поріг у 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур виборів.

Усі виборчі дільниці були закриті о 17:00 у неділю, 14 травня, і заборона на публікацію результатів обробки голосів була знята о 18:30, хоча спочатку планувалося підтримувати її до 21:00.

Варто зазначити, що, за даними одного з останніх опитувань, Ердоган відставав у підтримці виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

Проте Ердоган уже заявив, що готовий мирно передати владу у разі своєї поразки на цих виборах.

Ердоган зустрівся з виборцями в Анкарі

Наприкінці дня виборів президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів зустріч із виборцями в Анкарі, де він висловив задоволення високим рівнем явки на цих виборах, вважаючи її однією з найбільш значущих в історії країни. Він наголосив, що активна участь громадян у процесі голосування свідчить про силу демократії та громадянського обов'язку.

Після закінчення своєї промови, Ердоган приєднався до своїх шанувальників та виконав пісню, що додало деяку атмосферу свята до заходу. Це демонструє президентську близькість та зв'язок з його прихильниками, підкреслюючи їхню взаємодію та підтримку.

Нагадаємо, раніше головний суперник глави Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Кемаль Кілічдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори . За його словами, росіяни стоять за "монтажами, змовами, дипфейками та записами", нібито викритими в Туреччині.

Також раніше Кемаль Кілічдароглу пообіцяв відновити демократію у Туреччині у разі перемоги на виборах.