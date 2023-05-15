У Таїланді опозиція бере на себе рішуче лідерство на загальнонаціональних виборах

Вибори у Таїланді. Фото: колаж Новини.LIVE

На недільних загальнонаціональних виборах у Таїланді опозиційні партії здобули перемогу, висловивши яскравий протест проти правління консервативних клік, які підтримує військовий режим після перевороту 2014 року. Прогресивна партія "Рух вперед" очікує здобути 149 місць, тоді як популістська партія "Пхеу Тай" займе друге місце зі 138 місцями.

Про це пише CNN.

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Вибори у Таїланді

"Рано вранці в понеділок лідер "Руху вперед" Піта Лімджароенрат, який набрав широку підтримку молоді в соціальних мережах, заявив про свою готовність взяти на себе керівництво країною. "Ми віримо, що Таїланд може стати кращим, і ми можемо досягти змін, починаючи сьогодні ...Наша мрія та надія прості та зрозумілі, і незалежно від того, згодні ви зі мною чи ні, я буду вашим прем'єр-міністром. І незалежно від того, за мене проголосували чи ні, я служитиму вам", — сказав він.

Хоча неофіційні результати явно засуджують правлячий військовий режим і створюють сценарій для драматичної боротьби за формування уряду, неясно, хто саме прийде до влади. Військові встановили систему, яка гарантує їм величезний вплив на вибори прем'єр-міністра навіть якщо вони програють у голосуванні.

Для вибору наступного прем'єр-міністра та формування уряду партії чи коаліції має отримати більшість в обох палатах парламенту, що складаються з 750 місць. Однак згідно з конституцією, затвердженою військовими, 250 місць у верхній палаті (сенаті) повністю займають військові представники, що означає, що вони, ймовірно, проголосують за прихильника військового режиму.

Нагадаємо, що на виборах президента Туреччини, до 7 ранку 15 травня, було опрацьовано 98,55% голосів. Під час поточних президентських виборів у Туреччині лідируючу позицію займає чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган, у якого на цей час 49,34% голосів.