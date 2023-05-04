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В центре Москвы начали глушить GPS-навигацию

4 мая 2023 12:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В центре Москвы начали глушить GPS-навигацию
Навигация в Москве. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В центре российской столицы навигаторы начали работать со сбоями. Источники в московской полиции заявили, что глушение GPS-навигации будет продолжаться до Дня Победы.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Проблемы с навигацией в Москве

Жители столицы Российской Федерации Москвы заметили, что GPS-устройства начали работать со сбоями.

Проблемы с GPS зафиксированы в центральной части Москвы, в пределах Бульварного и Садового колец.

Ранее подобные случаи в Москве уже наблюдались, но только возле Кремля. Теперь же зона сбоев навигационной системы существенно расширилась.

Что происходит в российской столице

По информации Telegram-канала в правоохранительных органах Москвы, столичным полицейским сообщили, что до 9 мая, когда в России отмечают День Победы, в центре столицы РФ будет активировано изменение локации GPS.

То есть навигаторы будут работать, но будут показывать неточное местоположение, запутывая пользователей.

Напомним, вчера прессслужба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда сочтет нужным", — заявила кремлевская пресс-служба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.

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