У центрі Москви почали глушити GPS-навігацію

Навігація у Москві. Фото: росЗМІ

У центрі російської столиці навігатори почали працювати зі збоями. Джерела у московській поліції заявили, що глушіння GPS-навігації триватиме до Дня Перемоги.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Проблеми із навігацією у Москві

Мешканці столиці Російської Федерації Москви помітили, що GPS-пристрої почали працювати зі збоями.

Проблеми із GPS зафіксовані у центральній частині Москви, в межах Бульварного та Садового кілець.

Раніше подібні випадки у Москві вже спостерігалися, але винятково біля Кремля. Тепер же зона збоїв навігаційної системи суттєво розширилася.

Що відбувається у російській столиці

За інформацією Telegram-каналу у правоохоронних органах Москви, столичним поліцейським повідомили, що до 9 травня, коли в Росії святкують День Перемоги, у центрі столиці РФ буде активовано зміну локації GPS.

Тобто навігатори працюватимуть, але показуватимуть неточне місце розташування, заплутуючи користувачів.

Нагадаємо, учора пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

"Кремль розцінює спробу удару київським режимом як сплановану терористичну акцію та замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю, де і коли вважатиме за потрібне", — заявила кремлівська пресслужба.

Також міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні наслідками за нічну атаку дронами.