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В центре Москвы произошел масштабный пожар: дымом затянуло здание правительства

6 июля 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В центре Москвы произошел масштабный пожар: дымом затянуло здание правительства
Дым в результате пожара в Москве. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 июля, в центре Москвы произошел масштабный пожар. В результате возгорания пострадали люди.

Видео с пожара в Москве распространились в Telegram-каналах.

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На видео можно увидеть, что дымом затянуло здание российского правительства. Сообщается, что пожар произошел в здании, в котором расположен ресторан "Пушкин".

По информации росСМИ, пострадали два человека.

"Крыша трехэтажного здания, где находятся, в том числе, рестораны, горела в центре Москвы, сейчас пожар потушен", — сообщили в российском МЧС.

Общая площадь возгорания составила 40 кв м.

Пост
Сообщения росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 2 июля, в Приморско-Ахтарске Краснодарского края произошел мощный взрыв у аэродрома. На месте взрыва образовалась большая воронка.

Также мы писали, что 24 июня в России вблизи Москвы загорелась военная часть. Очевидец происшествия отмечал, что слышал взрывы, однако не уточняет, до или после вспышки.

Добавим, 21 июня под Москвой горел цех по производству деревянных паллет. Площадь пожара составляет 3000 кв. м.

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