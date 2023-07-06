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У центрі Москви сталася масштабна пожежа: димом затягнуло будинок уряду

6 липня 2023 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У центрі Москви сталася масштабна пожежа: димом затягнуло будинок уряду
Дим внаслідок пожежі у Москві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, у центрі Москви сталася масштабна пожежа. Внаслідок загоряння постраждали люди.

Відео з пожежі в Москві поширилися в Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, що димом затягнуло будинок російського уряду. Повідомляють, що пожежа сталася у будівлі, в якій розташований ресторан "Пушкін".

За інформацією росЗМІ, постраждали двоє людей. 

"Дах триповерхової будівлі, де розташовані, зокрема, ресторани, горів у центрі Москви, зараз пожежу загасили", — повідомили у російському МНС.

Загальна площа загоряння становила 40 кв м.

Пост
Дописи росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 2 липня, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю стався потужний вибух біля аеродрому. На місці вибуху утворилася велика вирва.

Також ми писали, що 24 червня у Росії поблизу Москви загорілася військова частина. Очевидець події зазначав, що чув вибухи, однак не уточнює, до чи після спалаху. 

Додамо, 21 червня під Москвою палав цех із виробництва дерев'яних палет. Площа пожежі становить 3000 м².

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