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В Турции местные жители отслеживают, как россияне перевозят украденное в Украине зерно

8 сентября 2023 07:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Турции местные жители отслеживают, как россияне перевозят украденное в Украине зерно
Российские судна с ворованным украинским зерном в Турции. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Местный житель Стамбула начал отслеживать, как россияне перевозят краденое в Украине зерно. Для этого он наблюдал за российскими грузовыми кораблями в проливе Босфор и обнаруживал суда, которые выходили из оккупированных портов в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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В Турции следят за преступлениями россиян, цинично ворующих зерно в Украине. Следовательно, даже местные жители отслеживают передвижение российских судов и все снимают. Один из таких — Йорук Исик. Его работу начали цитировать ведущие мировые СМИ.

Исик снимает российские грузы с украинским зерном прямо со своей террасы. Известно, что этот мужчина политолог и начинал прямо с кадров, которые определенное время даже никому не передавал, однако впоследствии он основал интернет-издание "Босфорский обозреватель".

Йорук Исик
Йорук Исик снимает российские судна. Фото: скриншот

Отмечается, что мужчина фиксирует название кораблей, груз, который они перевозят и флаг, под которым идет судно. Он сотрудничает с Международной сетью волонтеров и неправительственными организациями, которые делятся онлайн-данными о движении российских грузовых данных.

Впоследствии, информацией Исика пользуются организации, контролирующие соблюдение санкционных требований и мировые СМИ, в частности агентство Reuters.

Такая упорная работа мужчины позволила разоблачить экспорт Россией украденного украинского зерна и угля из оккупированных украинских портов на побережье Черного моря. Значительная часть этого экспорта проходила через Босфор.

Напомним, недавно Украина предложила Турции возобновить деятельность "зернового коридора", исключив Россию из участников. Пока что Турция не дала окончательного ответа.

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