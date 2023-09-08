У Туреччині місцеві мешканці відстежують, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно

Російські судна з краденим українським зерном в Туреччині. Фото: скриншот

Місцевий мешканець Стамбула почав відстежувати як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Для цього він спостерігав за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявляв ті судна, які виходили з окупованих портів в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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У Туреччині стежать за злочинами росіян, які цинічно викрадають зерно в Україні. Відтак, навіть місцеві жителі відстежують пересування російських суден та все знімкують. Один із таких — Йорук Ісік. Його роботу почали цитувати провідні світові ЗМІ.

Ісік знімає російські вантажі з українським зерном прямо зі своєї тераси. Відомо, що цей чоловік політолог і починав просто з кадрів, які певний час навіть нікому не передавав, однак згодом він заснував інтернет-видання "Босфорський оглядач".

Йорук Ісік знімає російські судна. Фото: скриншот

Зазначається, що чоловік фіксує назву кораблів, вантаж, який вони перевозять та прапор під яким іде судно. Він співпрацює з Міжнародною мережею волонтерів та неурядовими організаціями, які діляться онлайн-даними про рух російських вантажних даних.

Згодом інформацією Ісіка користуються організації, які контролюють дотримання санкційних вимог та світові ЗМІ, зокрема агентство Reuters.

Така наполеглива робота чоловіка дозволила викрити експорт Росією вкраденого українського зерна та вугілля з окупованих українських портів на узбережжі Чорного моря. Значна частина цього експорту проходила через Босфор.

Нагадаємо, нещодавно Україна запропонувала Туреччині відновити діяльність "зернового коридору", виключивши Росію з учасників. Поки що Туреччина не дала остаточної відповіді.