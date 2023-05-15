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В Турции на парламентских выборах побеждает партия Эрдогана

15 мая 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Турции на парламентских выборах побеждает партия Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Турции на парламентских выборах лидирует "Республиканский альянс" под руководством действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР). После подсчета 99,27% голосов к 10:00 утра, "Республиканский альянс" получает 49,37% голосов.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

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В то время как "Народный альянс" под управлением Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу набирает 35,12% голосов, а "Альянс труда и свободы" получает 10,51% голосов.

CNN Turk сообщает, что альянс под руководством Эрдогана получит 321 место из 600 в парламенте. "Народный альянс" сможет занять 213 мест, а "Альянс труда и свободы" — 66.

Явка на выборах была высокой, достигнув 87,30%. Парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая, в тот же день был проведен первый тур президентских выборов. 

По предварительным данным, Эрдоган ведет с результатом 49,34%, в то время как его главный противник Кемаль Кылычдароглу получает 45,00% голосов. Кандидат от правого политического блока АТА Синан Оган получил 5,23% голосов.

Если ни один из кандидатов не сможет набрать необходимые 50% плюс один голос, второй тур президентских выборов будет проведен 28 мая.

Напомним, что на выборах президента Турции, к 7 утра 15 мая, было обработано 98,55% голосов. Во время текущих президентских выборов в Турции лидирующую позицию занимает действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, у которого на данный момент 49,34% голосов.

 

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