Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Туреччині на парламентських виборах перемагає партія Ердогана arrow

У Туреччині на парламентських виборах перемагає партія Ердогана

15 травня 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Туреччині на парламентських виборах перемагає партія Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Туреччині на парламентських виборах лідирує "Республіканський альянс" під керівництвом чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (ПСР). Після підрахунку 99,27% голосів на 10:00 ранку, "Республіканський альянс" отримує 49,37% голосів.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Читайте також:

Парламентські вибори у Туреччині

Тоді як "Народний альянс" під керівництвом Народно-республіканської партії (НРП) Кемаля Киличдароглу набирає 35,12% голосів, а "Альянс праці та свободи" отримує 10,51% голосів.

CNN Turk повідомляє, що альянс під керівництвом Ердогана отримає 321 місце із 600 у парламенті. "Народний альянс" зможе зайняти 213 місць, а "Альянс праці та свободи" — 66.

Явка на виборах була високою, сягнувши 87,30%. Парламентські вибори у Туреччині відбулися 14 травня, того ж дня було проведено перший тур президентських виборів.

За попередніми даними, Ердоган веде з результатом 49,34%, тоді як його головний супротивник Кемаль Киличдароглу отримує 45,00% голосів. Кандидат від правого політичного блоку АТА Сінан Оган отримав 5,23% голосів.

Якщо жоден із кандидатів не зможе набрати необхідних 50% плюс один голос, другий тур президентських виборів буде проведено 28 травня.

Нагадаємо, що на виборах президента Туреччини, до 7 ранку 15 травня, було опрацьовано 98,55% голосів. Під час поточних президентських виборів у Туреччині лідируючу позицію займає чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган, у якого на цей час 49,34% голосів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB