У Туреччині на парламентських виборах перемагає партія Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Туреччині на парламентських виборах лідирує "Республіканський альянс" під керівництвом чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана та його Партії справедливості та розвитку (ПСР). Після підрахунку 99,27% голосів на 10:00 ранку, "Республіканський альянс" отримує 49,37% голосів.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

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Тоді як "Народний альянс" під керівництвом Народно-республіканської партії (НРП) Кемаля Киличдароглу набирає 35,12% голосів, а "Альянс праці та свободи" отримує 10,51% голосів.

CNN Turk повідомляє, що альянс під керівництвом Ердогана отримає 321 місце із 600 у парламенті. "Народний альянс" зможе зайняти 213 місць, а "Альянс праці та свободи" — 66.

Явка на виборах була високою, сягнувши 87,30%. Парламентські вибори у Туреччині відбулися 14 травня, того ж дня було проведено перший тур президентських виборів.

За попередніми даними, Ердоган веде з результатом 49,34%, тоді як його головний супротивник Кемаль Киличдароглу отримує 45,00% голосів. Кандидат від правого політичного блоку АТА Сінан Оган отримав 5,23% голосів.

Якщо жоден із кандидатів не зможе набрати необхідних 50% плюс один голос, другий тур президентських виборів буде проведено 28 травня.

Нагадаємо, що на виборах президента Туреччини, до 7 ранку 15 травня, було опрацьовано 98,55% голосів. Під час поточних президентських виборів у Туреччині лідируючу позицію займає чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган, у якого на цей час 49,34% голосів.