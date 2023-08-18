Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Турции прошла церемония закладки корабля для ВМС ВСУ arrow

В Турции прошла церемония закладки корабля для ВМС ВСУ

18 августа 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Турции прошла церемония закладки корабля для ВМС ВСУ
Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Турции прошла церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Торжества проходили на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Читайте также:

Церемония закладки корабля

"В Турции при участии начальника штаба Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ рассказали, что это уже второй корвет, который строится Турецкой Республикой для нужд Украины. Там подчеркнули, что все работы осуществляется вовремя в соответствии с графиками и заключенными договорами.

null
Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
null
Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
null
Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
null
Пост ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, которые прибывают в или отплывают из черноморских портов Украины. Однако это полностью не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

День Независимости Украины. История первого украинского корабля в Крыму

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз