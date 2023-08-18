В Турции прошла церемония закладки корабля для ВМС ВСУ

Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

В Турции прошла церемония закладки второго корабля типа ADA для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Торжества проходили на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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Церемония закладки корабля

"В Турции при участии начальника штаба Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирала Андрея Тарасова в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны Украины Владимиром Гавриловым состоялась церемония закладки второго корабля класса "корвет" для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ рассказали, что это уже второй корвет, который строится Турецкой Республикой для нужд Украины. Там подчеркнули, что все работы осуществляется вовремя в соответствии с графиками и заключенными договорами.

Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Церемония закладки корабля для ВМС ВСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Пост ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, которые прибывают в или отплывают из черноморских портов Украины. Однако это полностью не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.