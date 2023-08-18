У Туреччині відбулася церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ
У Туреччині відбулася церемонія закладки другого корабля типу ADA для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Урочистості проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул.
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Церемонія закладки корабля
"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.
У ВМС ЗСУ розповіли, що це вже другий корвет, який будується Турецькою Республікою для потреб України. Там наголосили, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів.
Нагадаємо, в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.