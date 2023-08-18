У Туреччині відбулася церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ

Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

У Туреччині відбулася церемонія закладки другого корабля типу ADA для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Урочистості проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Церемонія закладки корабля

"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ розповіли, що це вже другий корвет, який будується Турецькою Республікою для потреб України. Там наголосили, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів.

Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.