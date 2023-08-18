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У Туреччині відбулася церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ

18 серпня 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині відбулася церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ
Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Туреччині відбулася церемонія закладки другого корабля типу ADA для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Урочистості проходили на одному з суднобудівних підприємств у місті Стамбул.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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Церемонія закладки корабля

"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірала Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", — йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ розповіли, що це вже другий корвет, який будується Турецькою Республікою для потреб України. Там наголосили, що всі роботи здійснюється вчасно відповідно до графіків та укладених договорів.

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Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Церемонія закладки корабля для ВМС ЗСУ. Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

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