В Турции задержан подрядчик, построивший разрушенный землетрясением жилой комплекс

Полиция Турции. Фото: ZUMAPRESS/T.Adanali

В Турции прокуратура занялась некачественным строительством в провинции Диярбакыр, что привело к увеличению жертв февральского землетрясения. В частности, был арестован подрядчик Седат Эсер, на его объекте погибли 89 человек.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

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Расследование в Диярбакыре

Генеральная прокуратура Турции продолжает расследование в провинции Диярбакыр, серьезно пострадавшей от мощного землетрясения в феврале 2023 года.

Так, правоохранители расследуют факты возможных дефектов в зданиях, разрушенных землетрясением.

Арест подрядчика

В рамках расследования в столице Турции Анкари задержали Седата Эсера, подрядчика жилого комплекса, где во время землетрясения погибли 89 человек.

Подрядчик был арестован с обвинением в действиях с возможным умыслом, повлекшим гибель и ранение более чем одного человека.

Напомним, что ущерб от землетрясений в Турции оценивается в 80 миллиардов долларов. Известно, что полиция Турции уже арестовала 188 человек, отвечающих за разрушенные постройки во время землетрясений.