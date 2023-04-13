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У Туреччині затримали підрядника, який збудував зруйнований землетрусом житловий комплекс

13 квітня 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Туреччині затримали підрядника, який збудував зруйнований землетрусом житловий комплекс
Поліція Туреччини. Фото: ZUMAPRESS/T.Adanali
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Туреччині прокуратура зайнялася неякісним будівництвом у провінції Діярбакир, що призвело до збільшення жертв лютневого землетрусу. Зокрема, був заарештований підрядник Седат Есер, на його об’єкті загинуло 89 осіб.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

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Розслідування у Діярбакирі

Генеральна прокуратура Туреччини продовжує розслідування у провінції Діярбакир, яка серйозно постраждала від потужного землетрусу у лютому 2023 року.

Так, правоохоронці розслідують факти можливих дефектів у будівлях, які були зруйновані землетрусом.

Арешт підрядника

У рамках розслідування у столиці Туреччини Анкарі затримали Седата Есера, підрядника житлового комплексу, де під час землетрусу загинуло 89 осіб.

Підрядник був заарештований зі звинуваченням у діях з можливим умислом, що призвели до загибелі та пораненні більш ніж однієї особи.

Нагадаємо, що збитки від землетрусів у Туреччині оцінюються у 80 мільярдів доларів. Відомо, що поліція Туреччини вже заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.

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