В турецких провинциях зарегистрировали новые подземные толчки

Последствия землетрясений в Турции

В провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что инцидент произошел в районе Оникишубат. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.

Об этом сообщает AFAD.

Подземные толчки

Кахраманмараш — это та же провинция, в которой произошли разрушительные землетрясения 6 февраля. В то время эпицентр был на глубине 10 км, а магнитуда землетрясений составила 5,3 и 4,8 балла. В результате происшествия пострадали многие здания, в том числе здание медицинской школы, несколько мечетей и жилые дома.

Кроме того, сообщается, что в провинции Хатай были зафиксированы толчки магнитудой 3,4 и 3,9 балла по шкале Рихтера в районе города Антакия, который стал одним из наиболее пострадавших от землетрясений.

На данный момент не поступали сообщения о жертвах и разрушениях от нового землетрясения в Кахраманмараше. В то же время, учитывая масштабы разрушений, вызванных землетрясениями 6 февраля, новые толчки могут увеличить опасность для жителей провинции и усугубить уже непростую ситуацию на местах.

Напомним, что Европейский Союз организовал донорскую конференцию, на которой участники пообещали выделить общую сумму в семь миллиардов евро на помощь Турции и Сирии после разрушительных землетрясений, произошедших в феврале. Конференция "Вместе для народов Турции и Сирии" была организована совместно президентом Еврокомиссии и премьер-министром Швеции, а в ней приняли участие более 60 делегаций из государств-членов ЕС и их партнеров.