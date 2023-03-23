В турецких провинциях зарегистрировали новые подземные толчки
В провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Сообщается, что инцидент произошел в районе Оникишубат. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км.
Об этом сообщает AFAD.
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Подземные толчки
Кахраманмараш — это та же провинция, в которой произошли разрушительные землетрясения 6 февраля. В то время эпицентр был на глубине 10 км, а магнитуда землетрясений составила 5,3 и 4,8 балла. В результате происшествия пострадали многие здания, в том числе здание медицинской школы, несколько мечетей и жилые дома.
Кроме того, сообщается, что в провинции Хатай были зафиксированы толчки магнитудой 3,4 и 3,9 балла по шкале Рихтера в районе города Антакия, который стал одним из наиболее пострадавших от землетрясений.
На данный момент не поступали сообщения о жертвах и разрушениях от нового землетрясения в Кахраманмараше. В то же время, учитывая масштабы разрушений, вызванных землетрясениями 6 февраля, новые толчки могут увеличить опасность для жителей провинции и усугубить уже непростую ситуацию на местах.
Напомним, что Европейский Союз организовал донорскую конференцию, на которой участники пообещали выделить общую сумму в семь миллиардов евро на помощь Турции и Сирии после разрушительных землетрясений, произошедших в феврале. Конференция "Вместе для народов Турции и Сирии" была организована совместно президентом Еврокомиссии и премьер-министром Швеции, а в ней приняли участие более 60 делегаций из государств-членов ЕС и их партнеров.