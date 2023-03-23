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У турецьких провінціях зареєстрували нові підземні поштовхи

23 березня 2023 10:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наслідки землетрусів у Туреччині
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У провінції Кахраманмараш у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера. Повідомляється, що інцидент стався в районі Онікішубат. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км.

Про це повідомляє AFAD.

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Кахраманмараш — це та сама провінція, в якій сталися руйнівні землетруси 6 лютого. Тоді епіцентр був на глибині 10 км, а магнітуда землетрусів склала 5,3 і 4,8 бала. Внаслідок події постраждали багато будинків, у тому числі будівля медичної школи, кілька мечетей та житлові будинки.

Крім того, повідомляється, що в провінції Хатай було зафіксовано поштовхи магнітудою 3,4 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера в районі міста Антакія, яке стало одним із найбільш постраждалих від землетрусів.

На даний момент не надходили повідомлення про жертви та руйнування від нового землетрусу в Кахраманмараші. У той же час, враховуючи масштаби руйнувань, спричинених землетрусами 6 лютого, нові поштовхи можуть збільшити небезпеку для мешканців провінції та посилити вже непросту ситуацію на місцях.

Нагадаємо, що Європейський Союз організував донорську конференцію, на якій учасники пообіцяли виділити загальну суму сім мільярдів євро на допомогу Туреччині та Сирії після руйнівних землетрусів, що сталися в лютому. Конференція "Разом для народів Туреччини та Сирії" була організована спільно президентом Єврокомісії та прем'єр-міністром Швеції, а в ній взяли участь понад 60 делегацій із держав-членів ЄС та їхніх партнерів.

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