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В Варшаве заявили о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины в Польшу

15 апреля 2023 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Варшаве заявили о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины в Польшу
Лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Фото: PiS/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Лидер партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что правительство приняло решение запретить импорт зерна и десятков других видов продовольствия в Польшу из Украины. По его словам, страна готова урегулировать вопросы зерна из Украины межгосударственным соглашением.

Об этом сообщает RMF24.

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Подробности

В селе Лысе вблизи Остроленки состоялся съезд партии "Право и справедливость" "За польское село", посвященный сельскому хозяйству, во время которого выступил, в частности, Ярослав Качиньский.

Президент ПиС подчеркнул:

"В Польше мы были и остаемся без малейших перемен друзьями и союзниками Украины. Мы будем ее поддерживать и поддерживаем".

Однако, отметил Качиньский, обязанностью каждого доброго правительства является также защита интересов собственных граждан. Он подчеркнул, что возможный кризис в польской деревне отразится на положении всех поляков.

"И именно поэтому, зная, что это в интересах польской деревни, что это в интересах Польши, но также, что это в интересах Украины — потому что это не в интересах наших друзей, чтобы Польша погружается в кризис и чтобы они пришли к людям , которые изменят эту политику радикальной поддержки Украины, было принято решительное, тяжелое решение", — сказал Качиньский.

Он сообщил, что сегодня правительство приняло постановление о запрете ввоза, так сказать, зерна в Польшу, а также десятков других видов продовольствия.

Качиньский добавил, что решение было принято с учетом, среди прочего, "асимметрии между польским и украинским сельским хозяйством, обусловленной как качеством земли, так и значительно более низкой ценой рабочей силы в Украине, и, наконец, тем, что там работают преимущественно на больших площадях и что там действуют международные компании с разветвленной инфраструктурой".

Министр развития и технологий Вальдемар Буда сообщил, что "в соответствии с директивным решением Совета министров" он подписал "Постановление о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины".

"В соответствии с Законом от 16 апреля 2004 года об администрировании внешней торговли товарами предписывается, что до 30 июня 2023 года действует запрет на импорт, происходящий с территории Украины или импортируемый с территории Украины, на территорию Республики Польша устанавливается сельскохозяйственная продукция, перечисленная в Приложении к Регламента", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29.

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