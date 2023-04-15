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У Варшаві заявили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України до Польщі

15 квітня 2023 18:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Варшаві заявили про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України до Польщі
Лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський. Фото: PiS/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідер партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що уряд прийняв рішення заборонити імпорт зерна та десятків інших видів продовольства до Польщі з України. За його словами, країна готова врегулювати питання зерна з України міждержавною угодою.

Про це повідомляє RMF24.

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Деталі

У селі Лисе поблизу Остроленки відбувся з'їзд партії "Право і справедливість" "За польське село", присвячений сільському господарству, під час якого виступив, зокрема, Ярослав Качинський.

Президент ПіС підкреслив:

"В Польщі ми були і залишаємося без найменших змін друзями і союзниками України. Ми будемо її підтримувати і підтримуємо".

Однак зазначив Качинський, обов'язком кожного доброго уряду є також захист інтересів власних громадян. Він підкреслив, що можлива криза в польському селі позначиться на становищі всіх поляків.

"І саме через це, знаючи, що це в інтересах польського села, що це в інтересах Польщі, але також, що це в інтересах України — тому що це не в інтересах наших друзів, щоб Польща занурюється в кризу і щоб вони прийшли до людей, які змінять цю політику радикальної підтримки України, було прийнято рішуче, важке рішення", — сказав Качинський.

 

Він повідомив, що сьогодні уряд прийняв постанову про заборону ввезення, так би мовити, зерна до Польщі, а також десятків інших видів продовольства. 

Качинський додав, що рішення було прийнято з урахуванням, серед іншого, "асиметрії між польським та українським сільським господарством, зумовленої як якістю землі, так і значно нижчою ціною робочої сили в Україні, і, нарешті, тим, що там працюють переважно на великих площах і що там діють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою".

Міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда повідомив що "відповідно до директивного рішення Ради міністрів" він підписав "Постанову про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України".

"Відповідно до Закону від 16 квітня 2004 року про адміністрування зовнішньої торгівлі товарами наказується, що до 30 червня 2023 року діє заборона на імпорт, що походить з території України або імпортується з території України, на територію Республіки Польща встановлюється сільськогосподарська продукція, перерахована в Додатку до Регламенту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на передачу винищувачів для України. Йдеться про літаки МіГ-29.

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