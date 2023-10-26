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В Вашингтоне развернули самый большой в мире флаг Украины

26 октября 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Вашингтоне развернули самый большой в мире флаг Украины
Флаг Украины в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Вашингтоне (США) развернули самый большой в мире флаг Украины. При этом, волонтеры планируют развернуть флаг, привезенный из Украины, во всех штатах США.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Флаг Украины в Вашингтоне

Известно, что в Вашингтоне на Национальной аллее был развернут гигантский украинский флаг. В этом мероприятии участвовали члены украинской диаспоры, а также американцы, выразившие свою поддержку Украине.

Также волонтеры сообщили нашему журналисту, что предварительно украинский флаг уже развернули в Нью-Йорке и Филадельфии.

Что известно про этот флаг

В 2012 году этот огромный украинский флаг был впервые представлен в Киеве и получил заслуженное место в Книге рекордов Украины. После этого его показывали в Польше, а также в нескольких городах США, включая Бостон. 

В Вашингтоне флаг был развернут в заключительный день украинского саммита, который проводился в Конгрессе в знак солидарности с Украиной.

Напомним, что всемирно известная певица Мадонна во время своего концерта, который состоялся в Лондоне 14 октября, поддержала Украину, развернув флаг и показав лозунг NO WAR ("Нет войне"). В российской Госдуме отреагировали на такой поступок.

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