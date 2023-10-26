У Вашингтоні розгорнули найбільший у світі прапор України

Прапор України у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У Вашингтоні (США) розгорнули найбільший у світі прапор України. При цьому волонтери планують розгорнути прапор, привезений з України, у всіх штатах США.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Прапор України у Вашингтоні

Відомо, що у Вашингтоні на Національній алеї було розгорнуто гігантський український прапор. У цьому заході взяли участь члени української діаспори, а також американці, які висловили свою підтримку Україні.

Також волонтери повідомили нашому журналісту, що попередньо український прапор вже розгорнули у Нью-Йорку та Філадельфії.

Що відомо про цей прапор

У 2012 році цей величезний український прапор був уперше представлений у Києві та отримав заслужене місце у Книзі рекордів України. Після цього його показували у Польщі, а також у кількох містах США, включно з Бостоном.

У Вашингтоні прапор було розгорнуто в останній день українського саміту, який проводився в Конгресі на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо, що всесвітньо відома співачка Мадонна під час свого концерту, що відбувся у Лондоні 14 жовтня, підтримала Україну, розгорнувши прапор та показавши гасло NO WAR ("Ні війні"). У російській Держдумі відреагували на такий вчинок.