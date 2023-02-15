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К войне против Украины привлечена почти вся российская армия, — министр обороны Британии

15 февраля 2023 12:09
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
К войне против Украины привлечено 97% российской армии, — министр обороны Британии.
Бен Уоллес
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сейчас почти вся российская армия вовлечена в войну против Украины. Речь идет о 97% всей армии. При этом истощение вражеских войск  на уровне Первой мировой войны

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает BBC.

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Комментируя наступательную стратегию москвы, Уоллес заявил, что россия не смогла собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины. Скорее, "мы просто видели усилия, направленные на продвижение вперед". Это дорого обошлось российской армии, отметил глава оборонного ведомства Британии.

"По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии находится в Украине", — заявил британский министр.

По его словам, помогая Украине победить россию в Украине, Запад укрепляет безопасность дома.

"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы", сказал он.

Британский министр также отметил, что армия россии продвигается вперед с уровнем истощения, как во времена Первой мировой войны.

"Я думаю, что то, что делает россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и с измеряемыми метрами, а не километрами показателями успеха", добавил Воллес.

При этом он считает российских лидеров оторванными от реальности.

Напомним, ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес допустил передачу истребителей на нужды ВСУ в долгосрочной перспективе. Сейчас же небо от российских оккупантов можно закрыть ракетами и беспилотниками.

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