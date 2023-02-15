У війні проти України залучена 97% російської армії, — міністр оборони Британії

Бен Воллес

Зараз майже всю російську армію залучено у війні проти України. Йдеться про 97% усієї армії. При цьому виснаження ворожих військ — на рівні Першої світової війни

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, передає ВВС.

Боєздатність армії рф знижена на 40%

Коментуючи наступальну стратегію москви, Воллес заявив, що росія не змогла зібрати єдину силу, щоби "пробити" оборону України. Скоріше, "ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед". Це дорого обійшлося російській армії, зазначив очільник оборонного відомства Британії.

"За нашими оцінками, 97% російської армії, всієї російської армії, перебуває в Україні", — заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

"Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи", — сказав він.

Британський міністр також зазначив, що армія росії просувається вперед з рівнем виснаження, як у часи Першої світової війни.

"Я думаю, що те, що робить росія, намагаючись просуватись уперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами", – додав Воллес.

При цьому він вважає російських лідерів відірваними від реальності.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес припустив передачу винищувачів на потреби ЗСУ у довгостроковій перспективі. Зараз же небо від російських окупантів можна закрити ракетами і безпілотниками.