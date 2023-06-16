В возрасте 92 лет скончался Дэниел Эллсберг, обнародовавший документы Пентагона

Дэниел Эллсберг разговаривает со СМИ в 1973 году в Лос-Анджелесе. Фото: AP

Сегодня, 16 июня, в Калифорнии умер Дэниел Эллсберг, который обнародовал объемную, сверхсекретную историю войны во Вьетнаме, известную как "Бумаги Пентагона".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Сообщается, что Эллсберг в электронном письме друзьям и поклонникам 1 марта написал, что у него рак поджелудочной железы и он отказался от химиотерапии. А все время, которое у него осталось, он посвятит разговорам и интервью о российском вторжении в Украину, опасности ядерной войны и важности защиты Первой поправки.

Дэниел Эллсберг и "Бумаги Пентагона"

Дэниел Эллсберг — бывший американский военный аналитик и сотрудник корпорации "RAND". В 1971 году он передал прессе секретный сборник

"Американо-Вьетнамские отношения, 1945-1967: Исследования". Впоследствии эти материалы получили название "Бумаги Пентагона".

Дэниел Эллсберг обнародовал данные о войне во Вьетнаме и ее предыстории. А именно: в документах говорилось, что администрация президента Линдона Джонсона, который был главой Белого дома с 1963 по 1969 год, намеренно вела политику эскалации вооруженных действий во Вьетнаме.

"Когда я скопировал Документы Пентагона в 1969 году, у меня были все основания думать, что я проведу остаток своей жизни за решеткой. С такой судьбой я бы с удовольствием согласился, если бы это означало ускорение завершения войны во Вьетнаме, хоть это казалось маловероятным", — написал он в электронном письме.

Напомним, военнослужащему Воздушной национальной гвардии США Джеку Тейшейре выдвинули обвинения в хранении и передаче секретной информации национальной обороны в соцсетях. Обвинения выдвинули по шести пунктам.

Каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Тейшейру задержали в апреле этого года. Его смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.