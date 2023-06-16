Військовому, який "злив" таємні документи Пентагону, висунули звинувачення

Джек Тейшейра. Фото: NYT

У четвер, 15 червня, військовослужбовцю Повітряної національної гвардії США висунули обвинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони у соцмережах. Звинувачення висунули за шістьма пунктами.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції США.

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Деталі

Відповідно до звинувачувальних документів, Тейшейра передавав секретну інформацію Національної оборони на платформі соціальних мереж двома способами.

По-перше, він нібито отримав доступ до секретних документів, що містять інформацію про національну оборону, з секретної робочої станції на базі Отіс США, а також переписав і передав інформацію в письмових абзацах іншим користувачам на платформі соціальних мереж.

Тейшейра також опублікував зображення секретних документів на платформі соціальних медіа, які мали стандартні позначки секретності, зокрема "СЕКРЕТНО", "ЦІЛКО СЕКРЕТНО" та SCI, що вказувало на те, що вони містять суворо секретну інформацію уряду Сполучених Штатів.

"Принаймні один із документів, що містить інформацію про національну оборону, нібито був знайдений у цифровій формі в конкретному обліковому записі, пов’язаному з Тейшейрою", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Тейшейра розміщував таємні дані на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені отримувати таку інформацію.

Яке покарання чекає Тейшейра

У відомстві наголосили, що кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні і передачі інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США затримали у квітні. Тейшейру змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.

Раніше повідомлялось, що йому загрожує 15 років ув'язнення.