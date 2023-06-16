Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Военному, который "слил" тайные документы Пентагона, выдвинули обвинения arrow

Военному, который "слил" тайные документы Пентагона, выдвинули обвинения

16 июня 2023 07:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военному, который "слил" тайные документы Пентагона, выдвинули обвинения
Джек Тейшейра. Фото: NYT
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, военнослужащему Воздушной национальной гвардии США выдвинули обвинения в хранении и передаче секретной информации национальной обороны в соцсетях. Обвинения выдвинули по шести пунктам.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Читайте также:

Подробности

Согласно обвинительным документам, Тейшейра передавал секретную информацию Национальной обороны на платформе социальных сетей двумя способами.

Во-первых, он якобы получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне с секретной рабочей станции на базе Отис США, а также переписал и передал информацию в письменных абзацах другим пользователям на платформе социальных сетей.

Тейшейра также опубликовал изображения секретных документов на платформе социальных медиа, которые имели стандартные отметки секретности, в частности, "СЕКРЕТНО", "ЦЕЛКО СЕКРЕТНО" и SCI, что указывало на то, что они содержат строго секретную информацию правительства Соединенных Штатов.

"По крайней мере, один из документов, содержащий информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в конкретной учетной записи, связанной с Тейшейрой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейшейра размещал секретные данные на платформе соцсетей для лиц, не уполномоченных получать такую информацию.

Какое наказание ждет Тейшейра

В ведомстве подчеркнули, что каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Напомним, 21-летний Джек Тейшейра по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США был задержан в апреле. Тейшейру смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.

Ранее сообщалось, что ему грозит 15 лет тюрьмы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас