Военному, который "слил" тайные документы Пентагона, выдвинули обвинения

Джек Тейшейра. Фото: NYT

В четверг, 15 июня, военнослужащему Воздушной национальной гвардии США выдвинули обвинения в хранении и передаче секретной информации национальной обороны в соцсетях. Обвинения выдвинули по шести пунктам.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

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Согласно обвинительным документам, Тейшейра передавал секретную информацию Национальной обороны на платформе социальных сетей двумя способами.

Во-первых, он якобы получил доступ к секретным документам, содержащим информацию о национальной обороне с секретной рабочей станции на базе Отис США, а также переписал и передал информацию в письменных абзацах другим пользователям на платформе социальных сетей.

Тейшейра также опубликовал изображения секретных документов на платформе социальных медиа, которые имели стандартные отметки секретности, в частности, "СЕКРЕТНО", "ЦЕЛКО СЕКРЕТНО" и SCI, что указывало на то, что они содержат строго секретную информацию правительства Соединенных Штатов.

"По крайней мере, один из документов, содержащий информацию о национальной обороне, якобы был найден в цифровой форме в конкретной учетной записи, связанной с Тейшейрой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тейшейра размещал секретные данные на платформе соцсетей для лиц, не уполномоченных получать такую информацию.

Какое наказание ждет Тейшейра

В ведомстве подчеркнули, что каждое обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до 250 тысяч долларов.

Напомним, 21-летний Джек Тейшейра по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США был задержан в апреле. Тейшейру смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.

Ранее сообщалось, что ему грозит 15 лет тюрьмы.