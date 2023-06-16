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У віці 92 років помер Деніел Еллсберг, який оприлюднив документи Пентагону

16 червня 2023 23:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У віці 92 років помер Деніел Еллсберг, який оприлюднив документи Пентагону
Деніел Еллсберг розмовляє зі ЗМІ в 1973 році в Лос-Анджелесі. Фото: AP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 16 червня, у Каліфорнії пішов з життя Деніел Еллсберг, який оприлюднив об’ємну, надсекретну історію війни у ​​В’єтнамі, відому як "Папери Пентагону". 

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Повідомляється, що Еллсберг в електронному листі друзям і прихильникам 1 березня написав, що у нього рак підшлункової залози і він відмовився від хіміотерапії. А весь час, який у нього залишився, він присвятить розмовам та інтерв’ю про російське вторгнення в Україну, небезпеки ядерної війни та важливість захисту Першої поправки.

Деніел Еллсберг і "Папери Пентагону"

Деніель Еллсберг — колишній американський військовий аналітик і співробітник корпорації "RAND". У він 1971 році передав пресі секретну збірку
"Американо-в'єтнамські відносини, 1945-1967: Дослідження". Згодом ці матеріали отримали назву "Папери Пентагону".

 Деніель Еллсберг оприлюднив дані про війну у В'єтнамі та її передісторію. А саме: у документах йшлося, що адміністрація президента Ліндона Джонсона, який був головою Білого дому з 1963 до 1969 року, навмисно вела політику ескалації збройних дій у В'єтнамі.

"Коли я скопіював Документи Пентагону в 1969 році, у мене були всі підстави думати, що я проведу решту свого життя за ґратами. З такою долею я б із задоволенням погодився, якби це означало прискорення завершення війни у ​​В’єтнамі, хоч це здавалося малоймовірним", — написав він в електронному листі.

Нагадаємо, військовослужбовцю Повітряної національної гвардії США Джеку Тейшейрі висунули обвинувачення у зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони у соцмережах. Звинувачення висунули за шістьма пунктами.

Кожне звинувачення в несанкціонованому зберіганні та передаванні інформації про національну оборону передбачає покарання до 10 років ув'язнення, до трьох років звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів. 

Тейшейру затримали у квітні поточного року. Його змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема і в ігровому сервісі Steam.

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