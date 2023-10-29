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Участники антисемитской акции в российском Дагестане штурмуют аэропорт

29 октября 2023 19:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Участники антисемитской акции в российском Дагестане штурмуют аэропорт
Толпа дагестанцев ворвалась в терминал аэропорта. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Дагестане разъяренная толпа дагестанцев сносит ограждение в аэропорту Махачкалы. Толпа погромщиков уже пробралась в один из терминалов.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сотни дагестанцев собрались возле аэропорта в Каспийске –— там должен приземлиться рейс из Израиля. Толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы. Разъяренная толпа ищет "евреев, прилетевших из Израиля".

Местная полиция бездействует, а сотрудники аэропорта пытаются скрыться.

Кто спровоцировал беспорядок

Выйти в аэропорт в течение дня призывали дагестанские телеграмм-каналы, а также иностранные паблики, выдающие себя за местные ресурсы. В аэропорт стянулись силовики с военной техникой.

Люди скандируют антисемитские лозунги и держат плакаты "Детоубийцам нет места в Дагестане". Сейчас некоторые паблики утверждают, что самолет в последний момент развернулся от аэропорта. На самом деле рейс Red Wings из Тель-Авива уже приземлился в аэропорту под Махачкалой.

Также участники массовых беспорядков останавливают автомобили, выезжающие из аэропорта в поисках граждан Израиля. Первого встречного "еврея" агрессивная толпа окружила, отобрала паспорт и начала допрашивать.

Стоит отметить, что местные власти никак не препятствуют этим противоправным действиям.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 28 октября, сотни тысяч демонстрантов вышли на митинг в городах Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы поддержать палестинцев. Это произошло после того, как израильская армия расширила воздушное и наземное наступление на сектор Газа.

Напоминаем, что в Турции прошла миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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