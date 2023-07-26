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Соглашение о признании вины Хантера Байдена в налоговых преступлениях приостановлено

26 июля 2023 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Соглашение о признании вины Хантера Байдена в налоговых преступлениях приостановлено
Хантер Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соглашение о признании вины Хантера Байдена приостановлено. Это произошло после того, как федеральный судья выразила обеспокоенность условиями соглашения.

Об этом сообщает APNews.

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Соглашение о признании вины Хантера Байдена

Соглашение о признании вины по уголовному делу Хантера Байдена раскрылось во время судебного слушания после того, как федеральный судья выразила обеспокоенность условиями соглашения, что вызвало возмущение республиканцев, которые считают, что сын президента США получает преференции.

В прошлом месяце Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в двух уголовных преступлениях — неуплате налогов на сумму более 100 000 долларов с более чем 1,5 миллиона долларов дохода в 2017 и 2018 годах. Ожидалось, что сегодня он признает себя виновным после того, как заключил соглашение с прокурорами, которые планировали рекомендовать ему два года условного срока. Однако судья окружного суда США Мэриэллен Норейко, назначенная Дональдом Трампом, выразила многочисленные беспокойства об особенностях соглашения и своей роли в процессе.

План также включал договоренность об отдельном обвинении в отношении оружия. Хантер Байден подозревается во владении огнестрельным оружием в 2018 году, когда он был наркозависимым. Если он будет соблюдать условия соглашения, дело об оружии будет вычеркнуто из его досье. В противном случае обвинение в уголовном преступлении предусматривает 10 лет тюрьмы.

Соглашения, налагаемые друг на друга, создали путаницу для судьи. Она сказала, что юристам нужно решить технические вопросы.

"Мне кажется, что вы говорите "просто заверить сделку, Ваша честь". ... Мне кажется, что это превалирование формы над содержанием", — сказала она.

Она дала адвокатам и прокурорам 30 дней, чтобы объяснить, почему она должна принять соглашение. Тем временем Хантер Байден не признал себя виновным в налоговых обвинениях.

"Закрытие дела стало неожиданным развитием событий в многолетнем расследовании и результатом тщательных переговоров, которые велись в течение нескольких недель и включали длительные переговоры между прокурорами Департамента юстиции и адвокатами Байдена", — говорится в материале.

Напомним, в марте сын президента США Хантер Байден подал в суд против Джона Пола Майка Айзека. Мужчина является владельцем мастерской, где Байден ремонтировал свой ноутбук, материалы из которого попали в СМИ.

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