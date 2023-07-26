Угоду про визнання вини Хантера Байдена у податкових злочинах призупинено

Хантер Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Угоду про визнання вини Хантера Байдена призупинено. Це відбулося після того, як федеральний суддя висловив занепокоєння щодо умов угоди.

Про це повідомляє APNews.

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Угода про визнання провини Хантера Байдена

Угода про визнання провини у кримінальній справі Хантера Байдена розкрилася під час судового слухання після того, як федеральний суддя висловив занепокоєння щодо умов угоди, що викликало обурення республіканців, які вважають, що син президента США отримує преференції.

Минулого місяця Хантеру Байдену було пред'явлено звинувачення у двох кримінальних злочинах — несплаті податків на суму понад 100 000 доларів з понад 1,5 мільйона доларів доходу в 2017 і 2018 роках. Очікувалося, що в сьогодні він визнає себе винним після того, як уклав угоду з прокурорами, які планували рекомендувати йому два роки умовного терміну. Однак суддя окружного суду США Меріеллен Норейка, яку призначив Дональд Трамп, висловила численні занепокоєння щодо особливостей угоди та своєї ролі в процесі.

План також включав домовленість про окреме звинувачення щодо зброї. Хантера Байдена підозрюють у володінні вогнепальною зброєю у 2018 році, коли він був наркозалежним. Якщо він дотримуватиметься умов угоди, справа про зброю буде викреслена з його досьє. В іншому випадку звинувачення у кримінальному злочині передбачає 10 років ув'язнення.

Угоди, що накладаються одна на одну, створили плутанину для судді. Вона сказала, що юристам потрібно вирішити технічні питання.

"Мені здається, що ви кажете "просто завірити угоду, Ваша честь". ... Мені здається, що це превалювання форми над змістом", — сказала вона.

Вона дала адвокатам і прокурорам 30 днів, щоб пояснити, чому вона повинна прийняти угоду. Тим часом Хантер Байден не визнав себе винним у податкових звинуваченнях.

"Закриття справи стало несподіваним розвитком подій у багаторічному розслідуванні і результатом ретельних переговорів, які велися протягом кількох тижнів і включали тривалі переговори між прокурорами Департаменту юстиції та адвокатами Байдена", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у березні син президента США Хантер Байден подав до суду проти Джона Пола Майка Айзека. Чоловік є власником майстерні, де Байден ремонтував свій ноутбук, матеріали з якого потрапили до ЗМІ.