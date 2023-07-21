Венгрия угрожает блокировать создание фонда на 20 млрд евро для поддержки ВСУ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто. Фото: google

Венгрия выступает как самое большое препятствие в попытке ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины. Предложение предусматривало выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет.

Об этом пишет Politico.

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Предложение ЕС по созданию фонда предусматривало выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских войск.

Однако Венгрия заявила, что будет возражать против фонда, пока Украина не удалит противоречивый венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не выделит больше денег для так называемого Европейского фонда мира с ироническим названием, который Брюссель использует для субсидирования поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам EPF, пока не будет решен OTP", — сказал Сийярто.

Чиновники планируют к октябрю, следующей встрече лидеров ЕС в Брюсселе, окончательно прописать условия соглашения. Некоторые дипломаты полагают, что к тому времени позиция Венгрии может измениться.

Напомним, недавно в ЕС заявили, что стремятся сделать военную поддержку Украине предполагаемой в долгосрочной перспективе. Европейский Союз планирует создать отдельный фонд на сумму до 20 млрд евро для финансирования ВСУ.