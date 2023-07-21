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Угорщина погрожує блокувати створення фонду на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ

21 липня 2023 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Угорщина погрожує блокувати створення фонду на 20 млрд євро для підтримки ЗСУ
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина постає як найбільша перешкода у спробі ЄС створити довгостроковий фонд обсягом до 20 мільярдів євро для підтримки армії України. Пропозиція передбачала виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років.

Про це пише Politico

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Пропозиція ЄС щодо створення фонду передбачала виділення щонайменше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років для покриття витрат країн ЄС на купівлю та пожертвування зброї для України та навчання українських військ.

Проте Угорщина заявила, що заперечуватиме проти фонду, доки Україна не видалить суперечливий угорський банк OTP зі свого списку "спонсорів війни". 

До того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не виділить більше грошей для так званого Європейського фонду миру з іронічною назвою, який Брюссель використовує для субсидування поставок зброї в Україну. 

"Ми не можемо вести переговори щодо нових фінансових зобов’язань EPF, доки не буде вирішено OTP", — сказав Сійярто.

Посадовці планують до жовтня, наступної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, остаточно прописати умови угоди. Деякі дипломати вважають, що до того часу позиція Угорщини може змінитися.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС заявили, що прагнуть зробити військову підтримку Україні передбачуваною в довгостроковій перспективі. Так, Європейський Союз планує створити окремий фонд на суму до 20 млрд євро для фінансування ЗСУ.

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