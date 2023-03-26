Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД arrow

Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД

26 марта 2023 13:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Петер Сийярто
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что призыв Будапешта остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры не означает, что россии отойдут все украинские территории, которые сейчас контролирует.

Об этом Сийярто сказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".

Читайте также:

Подробности

Сийярто отметил, что позиция Венгрии относительно необходимости прекращения огня не означает согласия с тем, что россия сохранит оккупированные ею территории.

"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво", — сказал глава венгерского МИД.

"Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", — пояснил Сийярто.

Напомним, недавно в Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.

Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснениях венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Венгрия не поддерживает членство Украины. По его словам, Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:03 Директор МВФ заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики

Новина з фото

13:49 Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом

13:44 В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки

13:41 Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли

13:32 Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

13:32 Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"

Эксклюзив

13:20Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках

13:17 Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху

13:17 путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить

12:56 В Луганской области оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах

Новина з відео

11:17 В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Новина з відео

22:30 Англия — Украина: перед игрой в сборную посетили необычные гости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45"Враг стал еще более изолированным и безнадежным": Зеленский подвел итоги недели

Новина з відео

21:07Новая адаптация романа Стивена Кинга и титулованная украинская драма "Памфир": кинопремьеры недели

Новина з відео

21:02 В Венеции разыскивают "идиота", прыгнувшего в канал из трехэтажного дома

Новина з відео

19:38 Монатик проехался в киевской электричке: пассажиры все сняли на видео

Новина з відео

18:40 Собаке, которую переехал Mercedes в Одессе, сделали вторую операцию: в каком состоянии животное

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Актуальное по теме

None 26 Март 14:03

Директор МВФ заявила, что 2023 год будет сложным для мировой экономики

None 26 Март 13:48

Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом

None 26 Март 13:44

В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки

None 26 Март 13:40

Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB