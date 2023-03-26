Венгрия "за" прекращение огня, но не поддерживает продолжение оккупации территорий Украины, — МИД
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что призыв Будапешта остановить огонь в Украине и начать мирные переговоры не означает, что россии отойдут все украинские территории, которые сейчас контролирует.
Об этом Сийярто сказал в интервью агентству AP, сообщает "Европейская правда".
-
Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом
-
В Запорожье выросло количество погибших в результате обстрела многоэтажки
-
Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли
-
Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность
-
Открытие бегового сезона: ради кого бежали "десятку несокрушимости"
-
Международную трассу Одесса-Рени планируют расширить на нескольких участках
-
Жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху
-
путин заявил об идее создания "глобального НАТО": какие страны туда будут входить
-
В Луганской области оккупанты уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах
-
Телескоп Hubble сделал снимок галактической медузы: впечатляющие фото
Подробности
Сийярто отметил, что позиция Венгрии относительно необходимости прекращения огня не означает согласия с тем, что россия сохранит оккупированные ею территории.
"Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво", — сказал глава венгерского МИД.
"Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории... Прекращение огня должно наступить сейчас", — пояснил Сийярто.
Напомним, недавно в Венгрии заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, если не будут выполнены их требования.
Речь идет об уступках по закону об образовании и "притеснениях венгров Закарпатья". Эта проблема в последние годы была основополагающей в венгерско-украинских отношениях.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему Венгрия не поддерживает членство Украины. По его словам, Будапешт не поддержит евроатлантическую и европейскую интеграцию Украины пока "школы в Закарпатье в опасности".