Угорщина "за" припинення вогню, але не підтримує продовження окупації територій України, — МЗС

Петер Сійярто

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює.

Про це Сійярто сказав в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".

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Сійярто зазначив, що позиція Угорщини щодо необхідності припинення вогню не означає згоду з тим, що росія збереже окуповані нею території.

"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", — сказав голова угорського МЗС.

"Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", — пояснив Сійярто.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили, що блокуватимуть вступ України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Йдеться про поступки щодо закону про освіту та "утиски угорців Закарпаття". Ця проблема останніми роками була основною в угорсько-українських відносинах.

Згодом голова МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Угорщина не підтримує членство України. За його словами, Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України, доки "школи на Закарпатті у небезпеці".