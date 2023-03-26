Угорщина "за" припинення вогню, але не підтримує продовження окупації територій України, — МЗС
Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що заклик Будапешта зупинити вогонь в Україні та почати мирні переговори не означає, що росії відійдуть усі українські території, які вона зараз контролює.
Про це Сійярто сказав в інтерв’ю агентству AP, повідомляє "Європейська правда".
-
У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку
-
Що підготували творці шоу "Я люблю Україну" у другому випуску
-
У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів
-
Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут
-
Одещина посіла 6 місце в країні за темпами декомунізації
-
Україна отримала від Франції майже 200 тонн енергетичного обладнання
-
Українські прикордонники "приземлили" вісім ворожих БпЛА
-
Найближчі три дні в Одесі прогнозують жовтий рівень небезпеки
-
"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко вийшла заміж: перше фото
-
Незабаром Apple може представити друге покоління навушників AirPods Max
Деталі
Сійярто зазначив, що позиція Угорщини щодо необхідності припинення вогню не означає згоду з тим, що росія збереже окуповані нею території.
"Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", — сказав голова угорського МЗС.
"Коли війна припиниться і розпочнуться мирні переговори, зовсім не обов'язково, що межі будуть там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", — пояснив Сійярто.
Нагадаємо, нещодавно в Угорщині заявили, що блокуватимуть вступ України в ЄС, якщо не будуть виконані їхні вимоги.
Йдеться про поступки щодо закону про освіту та "утиски угорців Закарпаття". Ця проблема останніми роками була основною в угорсько-українських відносинах.
Згодом голова МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Угорщина не підтримує членство України. За його словами, Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України, доки "школи на Закарпатті у небезпеці".