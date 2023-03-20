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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера на арест путина, — Bloomberg

20 марта 2023 22:45
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Владимир Путин и Виктор Орбан
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Венгрия заблокировала совместное заявление государств-членов Европейского Союза о выдаче международного ордера на арест президента россии владимира путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Блок заявления от Венгрии

Из-за вето Будапешта Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель был вынужден выступить с заявлением от своего имени.

Ее он обнародовал вечером 19 марта. А 20 марта министры юстиции ЕС опубликовали свое заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия не подписала.

Венгерская сторона не смогла ответить на запрос о комментариях на этот счет, а представитель Борреля заявил, что служба иностранных дел ЕС не комментирует внутренние методы работы.

Ожидается, что Будапешт выскажет свою позицию, скорее всего, во время встречи лидеров ЕС на саммите в Брюсселе на этой неделе.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии Владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии Марии Львовой-Беловой. Оба обвиняются в похищениях украинских детей и вывозе их в россию.

В Украине отреагировали на такое решение и заявили, что ордер МКС на арест путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Также прокурор Международного уголовного суда Карим Хан рассказал, как долго будет действовать решение об ордере на арест президента владимира путина.

Срок действия этого решения пожизненный, объяснил Хан. Также до конца жизни будет находиться под угрозой ареста уполномоченная по правам ребенка в россии мария львова-белова.

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