Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна, — Bloomberg
Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента росії володимира путіна.
Про це повідомляє Bloomberg.
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Блок заяви від Угорщини
Через вето Будапешта Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.
Її він оприлюднив увечері 19 березня. А 20 березня міністри юстиції ЄС опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина не підписала.
Угорська сторона не спромоглася відповісти на запит про коментарі з цього приводу, а представник Борреля заявив, що служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи.
Очікується, що Будапешт висловить свою позицію, найімовірніше, під час зустрічі лідерів ЄС на саміті у Брюсселі цього тижня.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.
В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна.
Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії марія львова-бєлова.