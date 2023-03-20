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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт путіна, — Bloomberg

20 березня 2023 22:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
володимир путін та Віктор Орбан
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента росії володимира путіна.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Блок заяви від Угорщини

Через вето Будапешта Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.

Її він оприлюднив увечері 19 березня. А 20 березня міністри юстиції ЄС опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина не підписала.

Угорська сторона не спромоглася відповісти на запит про коментарі з цього приводу, а представник Борреля заявив, що служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи.

Очікується, що Будапешт висловить свою позицію, найімовірніше, під час зустрічі лідерів ЄС на саміті у Брюсселі цього тижня.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф марії львової-бєлової. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до росії.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. 

Також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів, як довго діятиме рішення про ордер на арешт президента володимира путіна

Термін дії цього рішення — довічний, пояснив Хан. Так само до кінця життя перебуватиме під загрозою арешту уповноважена з прав дитини в росії марія львова-бєлова.

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