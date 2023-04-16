Венгрия запретила импорт агропродукции из Украины: что известно
Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.
Об этом сообщает DW со ссылкой на правительство Венгрии.
Венгрия запретила импорт агропродукции из Украины
"Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому при отсутствии значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины в Венгрию", — заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Он добавил, что сельхозпроизводители в Украине используют методы, запрещенные в ЕС, что позволяет им избегать лишних затрат экспортировать и экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда вместе с зерновыми и масличными культурами. Как следствие, у фермеров Центральной Европы нет возможности продавать собственную продукцию, отметил Надь.
По данным Министерства сельского хозяйства Венгрии, запрет на импорт продлится до 30 июня этого года.
"Будапешт ожидает, что к этому сроку ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства", — говорится в сообщении.
Напомним, 15 апреля польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.