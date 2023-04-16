Венгрия запретила импорт агропродукции из Украины: что известно

Аграрии работают на поле. Фото: Alexey Furman/ Getty Images

Венгрия временно запретила импорт зерновых и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Об этом сообщает DW со ссылкой на правительство Венгрии.

Читайте также:

Венгрия запретила импорт агропродукции из Украины

"Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому при отсутствии значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины в Венгрию", — заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Он добавил, что сельхозпроизводители в Украине используют методы, запрещенные в ЕС, что позволяет им избегать лишних затрат экспортировать и экспортировать на европейский рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда вместе с зерновыми и масличными культурами. Как следствие, у фермеров Центральной Европы нет возможности продавать собственную продукцию, отметил Надь.

По данным Министерства сельского хозяйства Венгрии, запрет на импорт продлится до 30 июня этого года.

"Будапешт ожидает, что к этому сроку ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 апреля польское правительство решило запретить импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины, чтобы защитить польский аграрный сектор.